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Лидер Арсенала стал лицом нового соуса

Англия
Обновлено

В сети ресторанов Nando появился острый соус с названием "Saka"

Лидер Арсенала стал лицом нового соуса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сети ресторанов Nando появился новый острый соус с названием "Saka", на котором изображено лицо футболиста лондонского "Арсенала" Букайо Саки.

Также он посетил производство соуса.

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Напомним, что Букайо Сака - лидер лондонского "Арсенала", который занимает первую строчку в АПЛ на данный момент. В нынешнем сезоне он забил 13 голов, отдал 8 ассистов в 27 матчах.

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Арсенал (Лондон) Букайо Сака
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Источник:
https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Андрей Мартыник
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