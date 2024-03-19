Лидер Арсенала стал лицом нового соуса

В сети ресторанов Nando появился новый острый соус с названием "Saka", на котором изображено лицо футболиста лондонского "Арсенала" Букайо Саки.

Также он посетил производство соуса.

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Напомним, что Букайо Сака - лидер лондонского "Арсенала", который занимает первую строчку в АПЛ на данный момент. В нынешнем сезоне он забил 13 голов, отдал 8 ассистов в 27 матчах.