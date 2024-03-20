Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал официально продлил контракт с конкурентом Зинченко
Японский латераль проведёт ещё два года в Лондоне
Лондонский "Арсенал" официально объявил о продлении трудового соглашения с левым защитником Такэхиро Томиясу в социальной сети X (ранее - Twitter).
Сообщается, что новый контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.
Напомним, 25-летний Томиясу перешёл в "Арсенал" из "Болоньи" в 2021 году. С тех пор японец провел за "канониров" 73 матча во всех турнирах.
Takehiro Tomiyasu, here to stay ❤️ pic.twitter.com/4kAaXIVzcV— Arsenal (@Arsenal) March 20, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Arsenal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборной U-19 в отборе на Евро-2024
- Тренер Жироны: Мы были обязаны отпустить Цыганкова в сборную Украины
- Два украинских тренера претендуют на пост наставника Шерифа
- Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси и Ковентри. Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Англии
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн