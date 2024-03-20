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Арсенал официально продлил контракт с конкурентом Зинченко

Англия

Японский латераль проведёт ещё два года в Лондоне

Арсенал официально продлил контракт с конкурентом Зинченко

twitter

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Лондонский "Арсенал" официально объявил о продлении трудового соглашения с левым защитником Такэхиро Томиясу в социальной сети X (ранее - Twitter).

Сообщается, что новый контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, 25-летний Томиясу перешёл в "Арсенал" из "Болоньи" в 2021 году. С тех пор японец провел за "канониров" 73 матча во всех турнирах.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Александр Бураков
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