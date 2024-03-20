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Тен Хаг не считает, что МЮ хочет его уволить - тренер уже строит планы на следующий сезон

Англия

Наставник "МЮ" намерен получить ещё один шанс

Тен Хаг не считает, что МЮ хочет его уволить - тренер уже строит планы на следующий сезон

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее Эрика тен Хага в "Манчестер Юнайтед" по-прежнему под вопросом.

Как сообщает ESPN, нидерландский тренер осознаёт шаткость своего положения, но при этом не верит в то, что Джим Рэтклифф и другие руководители клуба прекратят с ним сотрудничество после окончания нынешнего сезона. Особенно с учётом его активного вовлечения в планирование летней предсезонной подготовки и следующего трансферного окна. При этом отмечается, что никаких гарантий по продолжению работы с командой тен Хаг не получал.

Напомним, контракт 54-летнего специалиста с "манкунианцами" рассчитан до середины 2025 года. На данный момент "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ и продолжает бороться за Кубок Англии.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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