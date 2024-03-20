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Фернандеш - о своем будущем в Юнайтед: Я уже встретился с новыми владельцами

Англия
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Хавбек не хочет покидать свой клуб

Фернандеш - о своем будущем в Юнайтед: Я уже встретился с новыми владельцами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Бруно Фернандеш заверил, что хочет остаться в "Манчестер Юнайтед".

"Я уже встретился с новыми владельцами. Они хотят поговорить со всеми игроками индивидуально".

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"Я хочу остаться здесь, в "МЮ". Я хочу быть частью этого проекта", - добавил Фернандеш.

У Бруно контракт с клубом рассчитан до 2026 года и имеет возможность продлить соглашение еще на один сезон.

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Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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