Фернандеш - о своем будущем в Юнайтед: Я уже встретился с новыми владельцами

Полузащитник Бруно Фернандеш заверил, что хочет остаться в "Манчестер Юнайтед".

"Я уже встретился с новыми владельцами. Они хотят поговорить со всеми игроками индивидуально".

"Я хочу остаться здесь, в "МЮ". Я хочу быть частью этого проекта", - добавил Фернандеш.

У Бруно контракт с клубом рассчитан до 2026 года и имеет возможность продлить соглашение еще на один сезон.