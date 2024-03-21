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Гимараэс прокомментировал свое будущее в Ньюкасле

Англия

Я не знаю, что произойдет в дальше (с)

Гимараэс прокомментировал свое будущее в Ньюкасле

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бруно Гимараэс, опорный полузащитник "Ньюкасла", рассказал о своем будущем.

"Я не знаю, что произойдет в дальше, но могу сказать, что очень благодарен "Ньюкаслу". Я счастлив в этом клубе".

Бруно начал сотрудничать с англичанами в 2022 году, он перешел из "Лиона" за 30 миллионов евро. За "Ньюкасл" в этом сезоне во всех турнирах Бразилец сыграл 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

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Ньюкасл Бруно Гимараэс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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