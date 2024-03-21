Гимараэс прокомментировал свое будущее в Ньюкасле

Бруно Гимараэс, опорный полузащитник "Ньюкасла", рассказал о своем будущем.

"Я не знаю, что произойдет в дальше, но могу сказать, что очень благодарен "Ньюкаслу". Я счастлив в этом клубе".

Бруно начал сотрудничать с англичанами в 2022 году, он перешел из "Лиона" за 30 миллионов евро. За "Ньюкасл" в этом сезоне во всех турнирах Бразилец сыграл 40 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.