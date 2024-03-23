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Бывший защитник МЮ сменил футбольное гражданство с английского на конголезское
Воспитанник академии "манкунианцев" решил выступать за историческую Родину
Воспитанник и бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе сменил футбольное гражданство.
Теперь он будет представлять сборную ДР Конго. Ранее он не выступал ни за одну другую национальную команду на взрослом уровне.
В то же время Туанзебе представлял британские юниорские и молодежные команды. За Англию U-19, U-20, U-21 он провел в общей сложности 11 матчей.
На данный момент Аксель выступает в "Ипсвич Таун". Он покинул МЮ летом прошлым летом после 18 лет в структуре клуба.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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