Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт: В конце сезона Челси могут лишить очков
Дело в финансах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Zac Goodwin/PA Images
"Челси" может подвергнуться санкциям за нарушение правил прибыли и устойчивого развития, сообщает TalkSport.
По информации источника, финансовые правила лиги позволяют иметь максимум 105 миллионов фунтов убытков за три сезона. Между тем "Челси" значительно превышает эту планку, ведь у "синих" она составляет около 200 миллионов фунтов. Эксперт по футбольным финансам Стефан Борсон заявил, что в конце сезона "пенсионерам" могут предъявить обвинения и лишить очков.
Напомним, "Челси" занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ, с 39 очками в активе.
Популярное сейчас
- Очередной необязательный мастер-класс Реброва. Обзор матча с Боснией и превью к Исландии
- СМИ: Барселона отказывается от Ансу Фати
- Победа молодежки, странные лайки от Аталанты и игрока Шахтера в Instagram. Главные новости за 22 марта
- Алонсо высказался о возможности возглавить Ливерпуль
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО