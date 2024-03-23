Совладелец МЮ желает лишить тен Хага части полномочий

Джим Рэтклифф дал указание Эрику тен Хагу не выходить за пределы тренерских функций, сообщает The Telegraph.

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По имеющейся информации, совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф дал указание штабу "красных дьяволов", чтобы тренер Эрик тен Хаг сосредоточился на футболе, а за подбор игроков отвечали генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Дэн Эшуорт, ранее тен Хаг участвовал в поиске игроков. Ретклифф считает, что нововведения помогут "МЮ" стать лучшим в АПЛ.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" набрал 47 очков и занимает 6 место в турнирной таблице в АПЛ.