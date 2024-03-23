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Совладелец МЮ желает лишить тен Хага части полномочий
Собирается обновить команду
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Джим Рэтклифф дал указание Эрику тен Хагу не выходить за пределы тренерских функций, сообщает The Telegraph.
По имеющейся информации, совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф дал указание штабу "красных дьяволов", чтобы тренер Эрик тен Хаг сосредоточился на футболе, а за подбор игроков отвечали генеральный директор Омар Беррада и спортивный директор Дэн Эшуорт, ранее тен Хаг участвовал в поиске игроков. Ретклифф считает, что нововведения помогут "МЮ" стать лучшим в АПЛ.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" набрал 47 очков и занимает 6 место в турнирной таблице в АПЛ.
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