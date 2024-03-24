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Дендонкер вернется в Астон Виллу. Известны причины
Не повезло
transfermarkt
Леандер Дендонкер вернется в "Астон Виллу" этим летом, сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, "Наполи" не планирует использовать опцию выкупа бельгийского полузащитника за 9 миллионов евро, поскольку Дендонкер "не вписался" в игру "Наполи".
???????? Leander Dendoncker, set to return to Aston Villa in June as Napoli are not planning to trigger €9m buy option.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2024
Dendoncker only played 21 total mins in Serie A since joining in January. pic.twitter.com/UPVZJ149mf
Напомним, Леандер Дендонкер перешел в "Наполи" на правах аренды в январе 2024 года. За это время бельгиец провел всего 21 минуту в чемпионате Италии.
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