Дендонкер вернется в Астон Виллу. Известны причины

Леандер Дендонкер вернется в "Астон Виллу" этим летом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, "Наполи" не планирует использовать опцию выкупа бельгийского полузащитника за 9 миллионов евро, поскольку Дендонкер "не вписался" в игру "Наполи".

???????? Leander Dendoncker, set to return to Aston Villa in June as Napoli are not planning to trigger €9m buy option.



Dendoncker only played 21 total mins in Serie A since joining in January. pic.twitter.com/UPVZJ149mf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2024

Напомним, Леандер Дендонкер перешел в "Наполи" на правах аренды в январе 2024 года. За это время бельгиец провел всего 21 минуту в чемпионате Италии.