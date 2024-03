Дендонкер вернется в Астон Виллу. Известны причины

Леандер Дендонкер вернется в "Астон Виллу" этим летом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, "Наполи" не планирует использовать опцию выкупа бельгийского полузащитника за 9 миллионов евро, поскольку Дендонкер "не вписался" в игру "Наполи".

???????? Leander Dendoncker, set to return to Aston Villa in June as Napoli are not planning to trigger €9m buy option.



Dendoncker only played 21 total mins in Serie A since joining in January. pic.twitter.com/UPVZJ149mf