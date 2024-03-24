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Дендонкер вернется в Астон Виллу. Известны причины

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Дендонкер вернется в Астон Виллу. Известны причины

transfermarkt

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Леандер Дендонкер вернется в "Астон Виллу" этим летом, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, "Наполи" не планирует использовать опцию выкупа бельгийского полузащитника за 9 миллионов евро, поскольку Дендонкер "не вписался" в игру "Наполи".

Напомним, Леандер Дендонкер перешел в "Наполи" на правах аренды в январе 2024 года. За это время бельгиец провел всего 21 минуту в чемпионате Италии.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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