Манчестер Юнайтед принял решение относительно будущего Скотта Мактоминея

Шотландский игрок "МЮ" менее чем за год превратился из "лишнего игрока" в "неотъемлемую часть" своей команды. По информации Daily Star, сэр Джим Рэтклифф и его INEOS Group хотят заключить с игроком пожизненный контракт - и вознаградить Мактоминея повышением заработной платы.

У 27-летнего МакТоминея осталось 15 месяцев по его нынешнему соглашению с зарплатой 60 000 фунтов в неделю - и клуб имеет возможность продлить его еще на год. Тем не менее, хоть со стороны "Юнайтед" нет насущной необходимости подписывать его сейчас, Рэтклифф и другие функционеры считают, что выступления Мактоминея на поле (и примерное поведение за его пределами), - это именно то, что нужно для дальнейшего прогресса.

По новому контракту он может рассчитывать на удвоение своей зарплаты до 120 000 фунтов в неделю. Это остановит потенциальный трансферный интерес летом, когда Мактоминей, который был трансферной целью "Ньюкасла" и "Вест Хэма" за 45 миллионов фунтов стерлингов в июле прошлого года, будет ключевой фигурой в составе сборной Шотландии на Евро в Германии. Кроме этого, игрока "МЮ" на днях признали игроком года в Шотландии. Это произошло после сенсационной отборочной кампании, в которой он забил семь раз в восьми матчах за команду Стива Кларка.

Добавим, что в этом сезоне Мактоминей отметился 9 голами в 34 поединках за красных дьяволов.