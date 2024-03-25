Экс-защитник Челси и Арсенала Эшли Коул попал в Зал славы АПЛ

Бывший левый защитник "Арсенала" и "Челси" Эшли Коул включен в Зал славы английской Премьер-лиги. Об этом сообщила официальная пресс-служба турнира.

Стоит отметить, что Эшли стал первым из трёх футболистов, пополнившим Зал славы в нынешнем году. Остальные кандидатуры будут определены в результате голосования болельщиков.

Свою профессиональную карьеру Коул начал в "Арсенале", за которой выступал с 1998 по 2006-й год, после чего перешёл в другой лондонский клуб - "Челси". Среди главных достижений Эшли можно выделить завоевание трёх титулов АПЛ, одного трофея Лиги чемпионов и семь побед в Кубке Англии. О завершении своего футбольного пути 43-летний экс-футболист объявил в 2019 году, выступая за "Дерби Каунти".