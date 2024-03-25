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Смена власти в Манчестер Юнайтед: Тен Хаг теряет контроль над трансферами команды

Англия

Наставник МЮ потеряет часть своих полномочий

Смена власти в Манчестер Юнайтед: Тен Хаг теряет контроль над трансферами команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Приход сэра Джима Рэтклиффа и его команды в "Манчестер Юнайтед" - означает начало нового этапа в истории клуба.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг, который ранее имел полный контроль над трансферной политикой, потеряет часть своих полномочий.

Согласно информации Manchester Evening News, окончательное слово относительно подписания новых игроков будет принадлежать спортивному директору. Тен Хаг, вероятно, останется в "Юнайтед", но его роль в трансферных вопросах будет существенно ограничена.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф
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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Екатерина Власова
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