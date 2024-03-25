Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смена власти в Манчестер Юнайтед: Тен Хаг теряет контроль над трансферами команды
Наставник МЮ потеряет часть своих полномочий
Getty Images/Global Images Ukraine
Приход сэра Джима Рэтклиффа и его команды в "Манчестер Юнайтед" - означает начало нового этапа в истории клуба.
Главный тренер команды Эрик тен Хаг, который ранее имел полный контроль над трансферной политикой, потеряет часть своих полномочий.
Согласно информации Manchester Evening News, окончательное слово относительно подписания новых игроков будет принадлежать спортивному директору. Тен Хаг, вероятно, останется в "Юнайтед", но его роль в трансферных вопросах будет существенно ограничена.
Популярное сейчас
- Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 2:0. Первый блин комом
- Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- Холанд: Гвардиола сказал мне, что если после матчей в сборной я вернусь с травмой - он меня убьёт
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Две бывших звезды Шахтера встретились в Бразилии с легендой Баварии. ФОТО