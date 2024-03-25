Смена власти в Манчестер Юнайтед: Тен Хаг теряет контроль над трансферами команды

Приход сэра Джима Рэтклиффа и его команды в "Манчестер Юнайтед" - означает начало нового этапа в истории клуба.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг, который ранее имел полный контроль над трансферной политикой, потеряет часть своих полномочий.

Согласно информации Manchester Evening News, окончательное слово относительно подписания новых игроков будет принадлежать спортивному директору. Тен Хаг, вероятно, останется в "Юнайтед", но его роль в трансферных вопросах будет существенно ограничена.