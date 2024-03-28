Умер бывший защитник Ноттингема и двукратный обладатель Кубка Европейских чемпионов Ларри Ллойд

Бывший защитник "Ноттингем Форест", "Ливерпуля" и сборной Англии Ларри Ллойд умер в возрасте 75 лет.

Ллойд был частью команды Брайана Клафа "Ноттингем Форест", которая в 1978 году стала чемпионом Англии, а затем завоевала два Кубка европейских чемпионов.

Англичанин также становился чемпионом страны в составе "Ливерпуля" в 1973 году и завоевал Кубок Уефа в том же сезоне.

"Мы глубоко опечалены известием о кончине Ларри Ллойда. Мы выражаем соболезнования друзьям и семье Ларри в это поистине печальное время. Покойся с миром, Ларри", — говорится в сообщении "Ноттингем Форест".

Англичанин заканчивал игровую карьеру в качестве тренера в "Уигане" в 1983 году. Также он работал менеджером в "Ноттс Каунти" с 1983 по октябрь следующего года.