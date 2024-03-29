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Борнмут – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Миколенко в поисках первой победы в АПЛ в 2024 году
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом календарном году на счету "ирисок" всего 1 победа и состоялась она в рамках Кубка Англии, в чемпионате они не выигрывают с декабря. Конечно, за этот период было немало ничьих, поэтому "Эвертон" и не сидит где-то в зоне вылета.
Но для спасения результаты необходимо улучшать. Вот только получится ли это у команды Дайча в непростом выезде к "Борнмуту"? Вопрос открытый.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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