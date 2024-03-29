Борнмут – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В этом календарном году на счету "ирисок" всего 1 победа и состоялась она в рамках Кубка Англии, в чемпионате они не выигрывают с декабря. Конечно, за этот период было немало ничьих, поэтому "Эвертон" и не сидит где-то в зоне вылета.

Но для спасения результаты необходимо улучшать. Вот только получится ли это у команды Дайча в непростом выезде к "Борнмуту"? Вопрос открытый.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

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