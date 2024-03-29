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Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Арсенала

Англия

Наставник Ман Сити поделился информацией о составе команды на предстоящий поединок

Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем против "Арсенала".

"Эдерсону намного лучше, Мануэль Аканджи будет на 100% готов к матчу с "канонирами". Уокер и Стоунз выйдут".

Матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится в воскресенье, 31 марта. Начало - в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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