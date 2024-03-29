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Челси – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Михаил Мудрик может продолжить свои бомбардирские подвиги

Челси – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Перед международным перерывом Михаил Мудрик отметился голом в ворота "Ньюкасла", затем в составе сборной забил победный гол, который помог Украине выйти на Евро-2024. Матч против "Бернли" выглядит как идеальная возможность для продолжения бомбардирских подвигов.

Сможет ли украинский вингер перенести этот победный импульс на клубный футбол?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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