Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Михаил Мудрик может продолжить свои бомбардирские подвиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Перед международным перерывом Михаил Мудрик отметился голом в ворота "Ньюкасла", затем в составе сборной забил победный гол, который помог Украине выйти на Евро-2024. Матч против "Бернли" выглядит как идеальная возможность для продолжения бомбардирских подвигов.
Сможет ли украинский вингер перенести этот победный импульс на клубный футбол?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
- "Были весомые причины". Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного
- Франция - главный претендент, Украина - в топ-15. Издание Goal представило рейтинг фаворитов Евро-2024
- Ярмолюк: В Украине война, а я не могу помочь своей семье
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО