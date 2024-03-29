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Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эрик Тен Хаг и его команда продолжают борьбу за топ-4

Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наверное, наставник "Манчестер Юнайтед" жалеет, что после такой эпической победы над "Ливерпулем" в Кубке Англии, наступил международный перерыв. Импульс от той победы уже угас, хотя именно за счет него можно было сразу оформить еще несколько красивых побед. Теперь нужно искать новый.

Матч против "Брентфорда", который в последний раз побеждал больше месяца назад, выглядит как хороший вариант для очередных трех очков.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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