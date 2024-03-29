Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Наверное, наставник "Манчестер Юнайтед" жалеет, что после такой эпической победы над "Ливерпулем" в Кубке Англии, наступил международный перерыв. Импульс от той победы уже угас, хотя именно за счет него можно было сразу оформить еще несколько красивых побед. Теперь нужно искать новый.

Матч против "Брентфорда", который в последний раз побеждал больше месяца назад, выглядит как хороший вариант для очередных трех очков.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

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