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Артета - о Гвардиоле: Он лучший тренер в мире

Англия
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Микель накануне матча против Ман Сити высказался о Пепе

Артета - о Гвардиоле: Он лучший тренер в мире

Новина українською

Микель Артета, главный тренер "Арсенала", высказался о наставнике "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле.

"Он лучший тренер в мире, без сомнения. Пеп - это тот, с кем я любил работать, и это останется навсегда. Интеллект, то, как он руководит командой, невероятная рабочая этика, а также он много работает за кулисами".

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится в воскресенье, 31 марта. Начало - в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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