Артета - о Гвардиоле: Он лучший тренер в мире

Микель Артета, главный тренер "Арсенала", высказался о наставнике "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле.

"Он лучший тренер в мире, без сомнения. Пеп - это тот, с кем я любил работать, и это останется навсегда. Интеллект, то, как он руководит командой, невероятная рабочая этика, а также он много работает за кулисами".