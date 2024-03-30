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Почеттино: Я заметил, что Мудрик возмужал
Но играть будет Стерлинг?
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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал прогресс вингера команды Михаила Мудрика.
“Я заметил, что он возмужал. Я заметил, что он является хорошим примером игрока, которому нужно время, чтобы усовершенствоваться, стать более зрелым и понять, где он находится.
Им всем нужно время. У нас есть опыт работы с такими игроками. В нашей команде слишком много людей, нуждающихся в помощи.
Мы знаем, что иногда им тяжело, но иногда нам нужно заставить их чувствовать себя не очень комфортно в их ситуации, вывести их из зоны комфорта. Для нас это – помочь.
Когда мы пришли сюда, мы знали, что задача состоит в том, чтобы помочь. Помощь нужна не одному или двум, может быть, десяти. Поэтому мы всегда спокойно и непринужденно относимся к проекту и знаем, что он новый.
Мы знаем, что делаем, и однажды выигрываем Премьер-лигу. Если нет – придет другой тренерский штаб, чтобы это сделать, потому что этот процесс должен состояться и наилучшим образом. В противном случае молодым игрокам будет невозможно расти.
Сегодняшние аналитические данные ставят нас в четверку лидеров. Но по разным причинам мы не там. Вы можете нанести 20 ударов по воротам и не забить, как мы в матче с “Лестером”, а соперники делают один удар в створ и забивают два гола. Это футбол.
Эти данные означают, что у нас все хорошо. В каких областях нам нужно совершенствоваться? Только со временем мы сможем конкурировать лучше. Мелкие детали и то, что вы можете получить с опытом и временем, тренируясь вместе”, - сказал Почеттино.
В текущем сезоне Мудрик провел за Челси 30 матчей, в которых отличился шестью голами и тремя ассистами.
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