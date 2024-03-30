"Я шокирован": Пол Мерсон - о решении Хаби Алонсо

Пол Мерсон поделился мыслями касаемо решения Хаби Алонсо остаться в "Байере".

"Я шокирован. Речь шла о двух самых престижных должностях в мировом футболе, такое может и не повториться. Да я понимаю что он счастлив, он гордиться собой и этим результатом, но надеюсь он не пожалеет об этом решении.

Мне кажется, "Байер" не выиграет чемпионат в следующем году, "Бавария" вернется и покажет класс, я уверен в этом", — приводят слова Мерсона Liverpool Echo.