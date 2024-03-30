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"Я шокирован": Пол Мерсон - о решении Хаби Алонсо

Англия
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Не понимает решения испанца

"Я шокирован": Пол Мерсон - о решении Хаби Алонсо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пол Мерсон поделился мыслями касаемо решения Хаби Алонсо остаться в "Байере".

"Я шокирован. Речь шла о двух самых престижных должностях в мировом футболе, такое может и не повториться. Да я понимаю что он счастлив, он гордиться собой и этим результатом, но надеюсь он не пожалеет об этом решении.

Мне кажется, "Байер" не выиграет чемпионат в следующем году, "Бавария" вернется и покажет класс, я уверен в этом", — приводят слова Мерсона Liverpool Echo.

Напомним, в пятницу Хаби Алонсо объявил что остается в немецком клубе.

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Пол Мерсон
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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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