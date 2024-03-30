Директор Брентфорда прокомментировал будущее своей звезды

Директор "Брентфорда" Ли Дайкс прокомментировал будущее своего центрального нападающего Айвена Тони.

"Мы должны быть честными. Тони имеет амбиции, хочет играть на высшем уровне, и это нормально, но это должно быть на условиях "Брентфорда".

Но есть сценарий, когда Тони останется в клубе, и этого хотим все мы. Мы хотим, чтобы Айвен остался с нами и играл за нас в Премьер-лиге на протяжении многих лет".