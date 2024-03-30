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Директор Брентфорда прокомментировал будущее своей звезды
Клуб хочет, чтобы Тони остался в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор "Брентфорда" Ли Дайкс прокомментировал будущее своего центрального нападающего Айвена Тони.
"Мы должны быть честными. Тони имеет амбиции, хочет играть на высшем уровне, и это нормально, но это должно быть на условиях "Брентфорда".
Но есть сценарий, когда Тони останется в клубе, и этого хотим все мы. Мы хотим, чтобы Айвен остался с нами и играл за нас в Премьер-лиге на протяжении многих лет".
У Тони контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Нападающий в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 10 матчей, в которых забил 4 гола.
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