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Нереализованный шанс Ярмолюка. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча
Оба мяча были забиты в компенсированное время
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" выдал отличный матч против "Манчестер Юнайтед" во всех аспектах, кроме реализации. "Пчелы" 31 раз пробили по воротам соперника, пять раз попав в створ ворот, а еще четыре – в каркас. В том числе и Егор Ярмолюк, впервые за долгое время вышедший в стартовом составе, имел момент – МЮ выручил Онана. В конце концов, нелогично, “манкунианцы” забили на 90+6 минуте, но пчелы успели вырвать ничью.
Английская Премьер-лига, 30 тур
"Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Аер 90+9 – Маунт 90+6
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