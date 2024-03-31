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Нереализованный шанс Ярмолюка. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Оба мяча были забиты в компенсированное время

Нереализованный шанс Ярмолюка. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Брентфорд" выдал отличный матч против "Манчестер Юнайтед" во всех аспектах, кроме реализации. "Пчелы" 31 раз пробили по воротам соперника, пять раз попав в створ ворот, а еще четыре – в каркас. В том числе и Егор Ярмолюк, впервые за долгое время вышедший в стартовом составе, имел момент – МЮ выручил Онана. В конце концов, нелогично, “манкунианцы” забили на 90+6 минуте, но пчелы успели вырвать ничью.

Английская Премьер-лига, 30 тур

"Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Аер 90+9 – Маунт 90+6

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