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Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на поединок с Манчестер Сити

Англия
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Надеемся, что увидим Сашу на поле

Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на поединок с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Арсенала" Александр Зинченко не вошел в стартовую 11-ку Микеля Артеты на центральный поединок 30-го тура АПЛ против "Манчестер Сити". Он начнет игру на скамейке запасных.

Последний раз украинец выходил в старте лондонцев 4-го февраля, в матче с "Ливерпулем" (3:1).

Игра "Манчестер Сити" - "Арсенал" начнется в 18:30. Главный арбитр - Энтони Тейлор.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Виктор Иванчук
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