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Зинченко не попал в стартовый состав Арсенала на поединок с Манчестер Сити
Надеемся, что увидим Сашу на поле
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Арсенала" Александр Зинченко не вошел в стартовую 11-ку Микеля Артеты на центральный поединок 30-го тура АПЛ против "Манчестер Сити". Он начнет игру на скамейке запасных.
Последний раз украинец выходил в старте лондонцев 4-го февраля, в матче с "Ливерпулем" (3:1).
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 31, 2024
One change from last time out against FC Porto - Jesus replaces Trossard
Let's make it count, Gunners ???? pic.twitter.com/D41CTze0jS
Игра "Манчестер Сити" - "Арсенал" начнется в 18:30. Главный арбитр - Энтони Тейлор.
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