Все, кроме горожан, довольны. Манчестер Сити - Арсенал 0:0. Видеообзор матча

"Манчестер Сити" и "Арсенал" не смогли выявить сильнейшего в матче 30-го тура АПЛ. Статистически преимущество было на стороне "горожан", хотя по показателю xG обе команды должны были найти свои моменты, однако этого не произошло.

Ничья в этом поединке выводит "Ливерпуль" Клоппа в единоличные лидеры. Сейчас "мерсисайдцы" впереди на два балла.

АПЛ, 30-й тур

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 0:0