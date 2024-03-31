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Все, кроме горожан, довольны. Манчестер Сити - Арсенал 0:0. Видеообзор матча

Англия

Манчестер Сити - Арсенал ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Все, кроме горожан, довольны. Манчестер Сити - Арсенал 0:0. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

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"Манчестер Сити" и "Арсенал" не смогли выявить сильнейшего в матче 30-го тура АПЛ. Статистически преимущество было на стороне "горожан", хотя по показателю xG обе команды должны были найти свои моменты, однако этого не произошло.

Ничья в этом поединке выводит "Ливерпуль" Клоппа в единоличные лидеры. Сейчас "мерсисайдцы" впереди на два балла.

АПЛ, 30-й тур
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Манчестер Сити" - "Арсенал" 0:0

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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