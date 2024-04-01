Тоттенхэм и Астон Вилла интересуются полузащитником сборной Турции

Английские клубы готовятся к летнему трансферному окну и рассматривают различные опции для усиления своего состава. По информации британского издания, "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" заинтересованы в приобретении Исмаила Юксека из "Фенербахче".

Турецкий игрок рассматривается шпорами как замена Хёйбьергу, который в этом сезоне потерял место в составе. "Вилла" почувствовала нехватку глубины на позиции шестого номера из-за травмы Бубакара Камары, который выбыл в конце сезона. "Фенербахче" готов к расставанию с Исмаилом Юксеком, но хочет получить за него не менее 25 млн евро.

Добавим, что турецкий полузащитник сыграл в этом сезоне 42 поединка, где забил 1 гол и отдал 5 передач.