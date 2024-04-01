Тренер Бернли раскритиковал уровень судейства Премьер-Лиги

Главный тренер "Бернли" Венсан Компани высказал свое мнение об уровне судейства в Премьер-лиге.

"Я не стесняюсь высказывать свое мнение официальным лицам. Я говорил это самим арбитрам - судейство в этом сезоне недостаточно хорошее."

Наставник "Бернли" признает, что работа арбитров нелегкая, но считает, что уровень судейства может быть лучше.

Напомним, что Компани красную карточку от рефери во время ничьей 2:2 против "Челси" за то, что протестовал против пенальти.