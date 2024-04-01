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Рубен Аморим прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле
Я тренер "Спортинга" и только "Спортинга" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Спортинга" Рубен Аморим прокомментировал слухи о работе на должности главного тренера "Ливерпуля".
"Я тренер "Спортинга" и только "Спортинга". Единственное, что меня раздражает в этих слухах, это то, что они нашли мне замену. Это меня расстраивает, даже сегодня я сказал спортивному директору Уго Виана, чтобы он успокоился, потому что это неправда. Это единственное, на что я обратил внимание".
Рубен возглавил португальский клуб в 2020 году, он подписал контракт, который действует до июня 2026 года.
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