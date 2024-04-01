Рубен Аморим прокомментировал слухи о работе в Ливерпуле

Наставник "Спортинга" Рубен Аморим прокомментировал слухи о работе на должности главного тренера "Ливерпуля".

"Я тренер "Спортинга" и только "Спортинга". Единственное, что меня раздражает в этих слухах, это то, что они нашли мне замену. Это меня расстраивает, даже сегодня я сказал спортивному директору Уго Виана, чтобы он успокоился, потому что это неправда. Это единственное, на что я обратил внимание".