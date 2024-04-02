Вест Хэм – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.04.24

Английская Премьер-лига, 31 тур

2 апреля, 22:15. "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

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И "Вест Хэм", и "Тоттенхэм" продолжают находиться в топ-7 турнирной таблице чемпионата Англии. Обе команды все еще борются за еврокубки: "молотобойцы" – за Лигу Европы/Лигу конференций, а "шпоры" – за Лигу чемпионов. Между собой они не конкуренты, однако каждой из команд невероятно нужны зачетные пункты.

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Новости Вест Хэма

В прошлом туре "молотобойцы" выдали матч-качели. Они приехали в гости в Ньюкасл и уже на шестой минуте пропустили с пенальти. Правда, в ответ забили три гола, не имея особых моментов, кроме этих взятий ворот. Говорят, что вести в два мяча может быть тяжелее, чем в один. "Вест Хэм" это подтвердил и в период с 77 по 90 минуту пропустил трижды, проиграв матч.

Перед тем в рамках АПЛ "молотобойцы" сыграли вничью с "Астон Виллой" и "Бернли". В последний раз в чемпионате они побеждали еще 2 марта. В настоящее время команда Мойеса находится на седьмом месте в турнирной таблице. До шестого МЮ четыре очка (с матчем у "манкунианцев" в запасе), но сразу же снизу поджимают "Брайтон" и "Ньюкасл". Всё очень плотно. А параллельно "молотобойцы" еще и в Лиге Европы продолжают играть. В четвертьфинале соперник очень и очень непрост: "Байер" Леверкузен.

Кадры хозяев

Сегодня точно не сыграет Эдсон Альварес из-за перебора желтых карт – он насобирал их десяток в этом сезоне и уже пропустил один матч дисквалификации из двух. Прошлый поединок не доиграл до конца Альфонс Ареола, и после перерыва он был заменен. У него еще есть шанс восстановиться до этого противостояния.

Новости Тоттенхэма

Во встрече 30-го тура АПЛ "шпоры" также пропустили первыми. "Лутон" неожиданно открыл счет на третьей минуте матча. Долго расшатывался "Тоттенхэм". Лишь на старте второго тайма лондонцам удалось сравнять цифры на табло благодаря автоголу соперника, а вырвать три очка на 86-й минуте. Сон забил третий раз за последние четыре матча за клуб и снова в финальные пять минут основного времени.

Пока подопечные Постекоглу занимают пятое место. В отличие от МЮ, "Тоттенхэм" все еще находится в практической, а не теоретической борьбе за топ-4 и зону Лиги чемпионов. "Астон Вилла" опережает лондонцев всего на три очка, да еще имеет на один сыгранный матч больше. Поэтому битва имеет наиболее горячую фазу, однако градус еще может повыситься.

Кадры гостей

Внезапных потерь в Постекоглу нет. Не сыграют сегодня Соломон, Сессеньон и Форстер. Все они уже давно в лазарете, а в этом сезоне АПЛ сыграли пять матчей на всех. Потому без неожиданностей для главного тренера.

Последние пять матчей Вест Хэма и Тоттенхэма

Последние пять встреч хозяев

30.03. Ньюкасл – Вест Хем 4:3 (АПЛ)

17.03. Вест Хэм – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

14.03. Вест Хэм – Фрайбург 5:0 (ЛЕ)

10.03. Вест Хэм – Бернли 2:2 (АПЛ)

07.03. Фрайбург – Вест Хэм 1:0 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

30.03. Тоттенхэм – Лутон 2:1 (АПЛ)

16.03. Фулхэм – Тоттенхэм 3:0 (АПЛ)

10.03. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

02.03. Тоттенхэм – Кристал Пелас 3:1 (АПЛ)

17.02. Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

07.12.2023. Тоттенхэм – Вест Хэм 1:2 (АПЛ)

18.07.2023. Вест Хэм – Тоттенхэм 3:2 (ТМ)

19.02.2023. Тоттенхэм – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

31.08.2022. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

20.03.2022. Тоттенхэм – Вест Хэм 3:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 29 20 7 2 67 - 27 67 2 Арсенал 29 20 5 4 70 - 24 65 3 Манчестер Сити 29 19 7 3 63 - 28 64 4 Астон Вилла 30 18 5 7 62 - 42 59 5 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 17 5 7 61 - 43 56 6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 - 40 48 7 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 12 8 10 49 - 54 44 8 Ньюкасл 29 13 4 12 63 - 51 43 9 Брайтон 29 11 9 9 51 - 46 42 10 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42 - 46 41 11 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40 12 Фулхэм 30 11 6 13 46 - 47 39 13 Борнмут 29 10 8 11 43 - 53 38 14 Кристал Пэлас 29 7 9 13 34 - 49 30 15 Брентфорд 30 7 6 17 42 - 55 27 16 Эвертон* 29 8 7 14 30 - 41 25 17 Ноттингем Форест* 30 6 8 16 36 - 52 22 18 Лутон Таун 30 5 7 18 43 - 62 22 19 Бернли 30 4 6 20 31 - 65 18 20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 - 77 15

*С команды Эвертон снято 6 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Тоттенхэм

Прогноз на матч Вест Хэм – Тоттенхэм от UA-Football

В первом круге побитые травмами "шпоры" потерпели домашнее поражение в поединке против "молотобойцев". Тогда подопечные Постекоглу первыми забили еще на 11-й минуте, однако не хватило физической выносливости для того, чтобы довести этот поединок до трех очков – в итоге победил “Вест Хэм”. Сегодня "Тоттенхэм" находится в лучшем тонусе, плюс "молотобойцы" еще держат в голове Лигу Европы и будут сегодня играть без основного полузащитника. Поэтому ставка – на гостей. Прогноз: Победа "Тоттенхэма".