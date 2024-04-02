Темная лошадка для Ливерпуля. Кто такой Рубен Аморим и зачем он красным

"Ливерпуль" ищет нового главного тренера. Фавориты в шорт-листе – Роберто Де Дзерби и Рубен Аморим. С испанцем, возглавляющим английский "Брайтон", украинские болельщики знакомы. А вот о португальском наставнике "Спортинга" слышали не все.

Так кто такой Рубен Аморим, которому "Ливерпуль" желает отдать в руки самое ценное – первую команду?

Кстати, "Челси" и "Барселона" тоже рассматривают Аморима, как первого кандидата на смену Почеттино и Хави.

Первые шаги в тренерской карьере

Рубен Аморим – успешный португальский полузащитник, большую часть карьеры игрока провел за "Бенфику". Перед тем, как повесить бутсы на гвоздь, Рубен съездил в Катар и насладился футболом в "Аль-Вакра". В 2017 году Аморим-футболист поставил точку в своей игровой карьере и попробовал тренерские способности в португальской "Каза-Пия" (Сегунда, на тот момент). Через полгода 34-летний специалист возглавил "Брагу В". В это время первая команда португальских "канониров" стремительно катилась вниз. Клуб уволил Са Пинту. Выбор специалистов в середине сезона был слишком скудный. Клуб рискнул - отдал команду неопытному Рубену. Дебютировал Аморим в "Браге" волшебно. Девять матчей, восемь побед, одна ничья. С десятого места "канониры" взлетели на третье. Да еще и Кубок Лиги взяли. Амориму и "Браге" не покорилась только Лига Европы.

Такой успех "Браги" заставил более пристально посмотреть на молодого тренера всю Португалию. Летом 2020 года "Спортинг" воспользовался опцией выкупа в соглашении Аморима с "Брагой" и выкупил его за 20 млн евро. Аморим оказался в команде, которая завершила сезон на строку ниже "Браги" (четвертое место).

От недоверия болельщиков "Спортинга" до любви всей Португалии – один сезон

Сезон 2020/2021 в "Спортинге" для Аморима был сложным. Болельщики с недоверием отнеслись к новому тренеру, который мало того, что успешно выступал как футболист за их прямых конкурентов ("Бенфика", "Брага"), так еще и на тренерском мостике "Браги" доставил им неудобства.

"Да, я принял вызов. Моя цель в "Спортинге" – побеждать, как это было в "Каза-Пия" и "Браге". Когда в мой контракт включили опцию выкупа, я улыбнулся, так как не представлял, что за меня кто-то будет платить. Однако это случилось. Я сделаю все, чтобы оправдать доверие клуба и болельщиков", – сказал Рубен Аморим перед стартом сезона 2020/2021.

Рубен Аморим сдержал свое слово и подарил чудо болельщикам "львов". "Спортинг" выиграл чемпионат Португалии первый раз за долгие 19 лет. На этом "львы" не остановились. Взяли Кубок лиги и Суперкубок. Кстати, в обоих финалах команда Аморима обыграла "Брагу". Болельщики "Спортинга" готовы были носить Аморима на руках. Да и вся футбольная Португалия обратила внимание на молодого Аморима.

В сезоне 2021/2022 "Спортинг" подвинулся на второе место, уступив чемпионство "Порту". А в 2022/2023 – скатился на четвертое.

Несмотря на понижение в турнирной таблице, португальские "львы" громко заявили о себе в еврокубках. В сезоне 2021/2022 в Лиге чемпионов прошли "Аякс", "Боруссию Д", "Бешикташ". В 1/8 команду Аморима остановил "Манчестер Сити". В следующем сезоне "львы" вышли из группы ("Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Марсель", "Спортинг") третьими и отправились в Лигу Европы. В 1/4 их остановил "Ювентус". В нынешнем сезоне "Спортинг" уступил "Аталанте" в 1/8.

За вылет из топ-3 в прошлом сезоне у руководства клуба не было и мысли расставаться с тренером. Собственно, на понижение в Примейре повлиял уход многих ключевых игроков – Палинья ушел в "Фулхэм", Матеуш Нунеш отправился в "Вулвз", Пабло Сарабия ("львы" брали испанца в аренду у ПСЖ) вернулся во Францию.

Результат нынешнего сезона говорит о верном решении руководства клуба. Безусловно, новые приобретения усили состав "Спортинга" и помогли Рубену выстроить футбол, который он проповедует. У "львов" есть шанс выиграть Примейру. Пока они занимают первое место с 68-ю очками, минимально опережая "Бенфику" (67 очков).

Кстати, осенью 2022 года были разговоры о возвращении Криштиану Роналду в "Спортинг". Аморим выступил с категорическим "нет". Тренер был уверен, что Роналду испортит атмосферу в раздевалке и не принесет много пользы его команде. Несмотря на звездность футболиста и его желание выступать за свой родной клуб, руководство "Спортинга" прислушалось к мнению Аморима. Итог все мы знаем – Роналду вынужден был принять отрицательный ответ и отправиться покорять чемпионат Саудовской Аравии.

Футбол Рубена Аморима

"Спортинг" показывает привлекательный, гибкий и атакующий футбол. "Львы" идут первыми в чемпионате Португалии по количеству атакующих действий. От своей штрафной до ворот соперника у "Спортинга" минимум десять передач и завершаются такие проходы чаще всего ударом или касанием в атакующей трети.

Аморим не боится экспериментировать, умеет подстраиваться под соперника, перестраивать игру по ходу матча. Требует от своих футболистов думать, постоянно искать верные и, в то же время, креативные решения. Чаще всего игра "львов" строиться через центр, а умение футболистов вовремя отправить мяч в финальную треть приносит результат. Большое внимание уделяет Рубен и обороне. Тренер играет обычно с тремя защитниками. Центрбек поднимается выше, а фуллбеки располагаются настолько широко, чтобы отдавать резкие прямые передачи в центр. Аморим любит, когда его команда превосходит соперника во владении мячом. Но если "Спортинг" уступает в этой опции, например, "Бенфике", "Порту", "Браге" (последние матчи), "львы" используют свои скоростные возможности и летят в контратаки.

Каждый матч "Спортинга" – это увлекательная история, которую можно смотреть на одном дыхании. И нет ничего удивительного, что Рубен Аморим востребован не только в Португалии, а в топ-чемпионатах Европы, несмотря на столь молодой возраст (39 лет).

Если в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" летом получит не только нового тренера, а и спортивного директора в лице Ричарда Хьюза. Тоже молодого и амбициозного специалиста, у которого завершается контракт с английским "Борнмутом". Генеральный директор "красных" Майкл Эдвардс давно знаком с Хьюзом. Эдвардс уверен, что его видение будущего "Ливерпуля" совпадает со взглядами Хьюза. Оба специалиста заявили, что хотят видеть на тренерском мостике молодого специалиста с философией атакующего футбола. Рубен Аморим отвечает первым двум требованиям.

"Ливерпуль" уже успел проанализировать все возможные модели футбола Аморима и поставил очень высокие баллы. Это еще один плюс в пользу португальца.

Если Аморим возглавит "Ливерпуль", нет сомнений, что тренер не пойдет по стопам Юргена Клоппа. И тогда "красных" ожидает грандиозная перестройка. В "Спортинге" Аморим показал, что он может находить общий язык как с молодыми, так и более опытными футболистами. Поэтому, молодежь "Ливерпуля" точно не затеряется и будет иметь возможность познакомиться с новым для них футболом. А это всегда дает рывок прогрессу игроков.

Даже если "Ливерпуль" и не остановится на Рубене Аморим, португалец может оказаться в одном из топ-клубов АПЛ. "Манчестер Юнайтед" присоединился к "Челси" и раздумывает о подписании Аморима. Ставить его в один ряд с такими топ-тренерами, как Юрген Клопп или Пеп Гвардиола, еще рано. Но, где бы не оказался Аморим – АПЛ или Ла Лига, за его футболом стоит следить.

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