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Де Дзерби - о своем будущем: Горжусь тем, что я являюсь наставником Брайтона
Роберто высказался относительно своего будущего в Брайтоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Роберто Де Дзерби, главный тренер "Брайтона", прокомментировал свое будущее в клубе.
"Горжусь тем, что я являюсь наставником "Брайтона". Я знаю, что мне очень повезло работать с этими игроками и с этим клубом".
"Но на данный момент у меня есть контракт. Все внимание сосредоточено на поле. Единственная проблема - это травмы! А не мой контракт или будущее", - добавил специалист.
Сейчас "Брайтон" занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 42 балла.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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