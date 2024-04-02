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Жезус - о борьбе за чемпионство в АПЛ: Это всего лишь два балла
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус рассказал о борьбе за чемпионство в АПЛ.
"Это Премьер-лига, очень жесткая лига, и может произойти что угодно. У нас разница с "Ливерпулем" всего в два очка. Кроме того, у нас очень хорошая разница в забитых и пропущенных мячах.
У нас также есть Лига чемпионов. Это самая красивая часть сезона, и мы должны отдать все силы, чтобы выиграть трофеи", - сказал Жезус.
Сейчас "Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и имеет 65 баллов. Они отстают от лидера ("Ливерпуля") на 2 очка.
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