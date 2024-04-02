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Мартинес и Линделоф из Манчестер Юнайтед выбыли на неопределенный срок из-за травм

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Мартинес и Линделоф из Манчестер Юнайтед выбыли на неопределенный срок из-за травм

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитники "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф выбыли на месяц из-за травм.

Аргентинец получил растяжение икры во время тренировки, а 29-летний Виктор получил травму с подколенного сухожилия во время второго тайма против "Брентфорда" (1:1).

Ожидается, что оба игрока намерены вернуться в команду до конца этого сезона.

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Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф Лисандро Мартинес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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