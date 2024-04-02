Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мартинес и Линделоф из Манчестер Юнайтед выбыли на неопределенный срок из-за травм
Плохие новости для МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитники "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф выбыли на месяц из-за травм.
Аргентинец получил растяжение икры во время тренировки, а 29-летний Виктор получил травму с подколенного сухожилия во время второго тайма против "Брентфорда" (1:1).
Ожидается, что оба игрока намерены вернуться в команду до конца этого сезона.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет
- Ворскла вынудила Динамо забить ей пять, Довбик on fire, а у Пепа снова ОКР. Обзор топ-матчей уик-энда
- Леоненко: Буткевич, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся
- Мудрик - один из лучших, Забарный - не хуже других. Известны оценки украинцев за матчи АПЛ
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн