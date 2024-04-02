Мартинес и Линделоф из Манчестер Юнайтед выбыли на неопределенный срок из-за травм

Защитники "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф выбыли на месяц из-за травм.

Аргентинец получил растяжение икры во время тренировки, а 29-летний Виктор получил травму с подколенного сухожилия во время второго тайма против "Брентфорда" (1:1).

Ожидается, что оба игрока намерены вернуться в команду до конца этого сезона.