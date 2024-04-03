Манчестер Сити – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.04.24

Английская Премьер-лига, 31 тур

3 апреля, 22:15. "Этихад Стедиум" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Один из центральных поединков тура вашему вниманию. Хотя и главным матчем по именам (скорее – в прошлом) можно считать противостояние "Челси" - "Манчестер Юнайтед", однако именно встреча "горожан" и "львов" влияет не только на распределение мест в топ-4, но и на чемпионскую гонку.

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Новости Манчестер Сити

Тяжелый календарь "горожан" продолжается. В предыдущих трех матчах команда Гвардиолы встречалась с "Ливерпулем", "Ньюкаслом" и "Арсеналом". В этих матчах удалось победить только однажды – против "сорок" в Кубке Англии. Это была действительно легкая победа, добытая "на классе". Против конкурентов на чемпионство такие матчи провести не удалось.

В частности, в прошлом туре "Сити" играл против "Арсенала". За 90 минут матча подопечные Гвардиолы пробили в створ ворот всего один раз. Да и вообще поединок был такой, что скорее можно похвалить оборону обеих команд, чем атаку. В подтверждение этому – нули на табло. Причины такого "футбола" довольно обстоятельны: слишком велика цена ошибки. За девять туров до финиша (с перенесенными матчами) первый "Ливерпуль" опережает третий "Манчестер Сити" всего на три очка.

Кадры хозяев

В прошлом поединке травму получил Аке – он был заменен в середине первого тайма. Вместе с ним в лазарете находится и Уокер – оба не сыграют сегодня. Под вопросом участие в матче Эдерсона, который и последние два клубных поединка пропустил, и в сборную не поехал. Скорее, бразильца будут готовить уже к противостоянию с "Реалом" в Лиге чемпионов. Ортега, по крайней мере, пока справляется: ноль пропущенных за 2,5 матча.

Новости Астон Виллы

Качели "львов" в АПЛ продолжаются. Последние три матча в чемпионате были совсем разными по результатам. Сначала подопечные Эмери проиграли 0:4 в домашнем поединке прямому конкуренту за ЛЧ "Тоттенхэму". Затем удалось спасти ничью на последних минутах выездного матча с “Вест Хэмом”. А в прошлом туре "Астон Вилла" благодаря голам в каждом из таймов одержала комфортную победу над крепким середняком "Вулверхэмптоном".

В настоящее время "Вилла" занимает четвертое место. Отрыв от сегодняшнего соперника "Манчестер Сити" составляет пять очков, однако Эмери больше интересуют те, кто поджимает. МЮ уже можно списывать со счетов (11 зачетных баллов отставания), а вот "Тоттенхэм" дышит в спину. Благодаря "Вест Хэму", "Астон Вилла" опережает команду Постекоглу на два пункта.

Кадры гостей

Четверо футболистов "львов" точно не сыграют сегодня: Кэш, Мингс, Буэндиа и Камара. Также под вопросом участие Воткинса и Рэмзи. Особо нуждается команда в игре Олли, который в этом сезоне АПЛ оформил 26 результативных действий (16+10) – больше нет ни у кого.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Арсенала

Последние пять встреч хозяев

31.03. Манчестер Сити – Арсенал 0:0 (АПЛ)

16.03. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (Кубок Англии)

10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

06.03. Манчестер Сити – Копенгаген 3:1 (ЛЧ)

03.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

30.03. Астон Вилла – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

17.03. Вест Хэм – Астон Вилла 1:1 (АПЛ)

14.03. Астон Вилла – Аякс 4:0 (ЛК)

10.03. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

07.03. Аякс – Астон Вилла 0:0 (ЛК)

Последние пять личных встреч между командами

06.12.23. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

12.02.23. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1 (АПЛ)

03.09.22. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

22.05.22. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:2 (АПЛ)

01.12.21. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 29 20 7 2 67 - 27 67 2 Арсенал 29 20 5 4 70 - 24 65 3 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 19 7 3 63 - 28 64 4 Астон Вилла Астон Вилла 30 18 5 7 62 - 42 59 5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57 6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 - 40 48 7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50 - 55 45 8 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44 9 Брайтон 29 11 9 9 51 - 46 42 10 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42 11 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41 12 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40 13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39 14 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34 - 50 30 15 Брентфорд 30 7 6 17 42 - 55 27 16 Эвертон* 30 8 8 14 31 - 42 26 17 Ноттингем Форест* 31 7 8 16 39 - 53 25 18 Лутон Таун 30 5 7 18 43 - 62 22 19 Бернли 31 4 7 20 32 - 66 19 20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 - 77 15

*С команды Эвертон снято 6 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Астон Вилла

Прогноз матча Манчестер Сити – Астон Вилла от UA-Football

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Перед личным матчем соперников в первом круге "Вилла" была позади "Сити" в турнирной таблице, но благодаря победе смогла обогнать "горожан". Сегодня подопечным Гвардиолы тоже будет очень и очень нелегко. За последние 13 гостевых матчей команда Эмери проиграла только однажды. Это было в Манчестере, правда, на “Олд Траффорд”. В этот раз история должна повториться. Пусть и "горожане" находятся в небольшом кризисе и не выглядят слишком стабильно, однако "Вилла" имеет еще большие проблемы. Прогноз: Победа "Манчестер Сити" 2:1.