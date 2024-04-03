"Он делает недостаточно". Де Дзерби раскритиковал арендованного у Барселоны Фати

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби высказался о вингере команды Ансу Фати.

"Ансу Фати должен дать нам нечто большее, потому что на данный момент он делает недостаточно.

Ожидания от него всегда очень высоки. Для великих игроков самое главное - адаптироваться к требованиям. Мы помогаем ему. Он чувствительный, хороший мальчик. При работе с такими людьми ощущаешь радость, что можешь им помочь", - цитирует итальянца Marca.