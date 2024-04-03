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"Он делает недостаточно". Де Дзерби раскритиковал арендованного у Барселоны Фати
Но в помощи игроку не отказывают
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Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби высказался о вингере команды Ансу Фати.
"Ансу Фати должен дать нам нечто большее, потому что на данный момент он делает недостаточно.
Ожидания от него всегда очень высоки. Для великих игроков самое главное - адаптироваться к требованиям. Мы помогаем ему. Он чувствительный, хороший мальчик. При работе с такими людьми ощущаешь радость, что можешь им помочь", - цитирует итальянца Marca.
Напомним, 1 сентября прошлого года "Брайтон" арендовал Фати у "Барселоны" до конца текущего сезона. В составе "чаек" Ансу провёл 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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