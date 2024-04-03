  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Он делает недостаточно". Де Дзерби раскритиковал арендованного у Барселоны Фати
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Он делает недостаточно". Де Дзерби раскритиковал арендованного у Барселоны Фати

Англия

Но в помощи игроку не отказывают

"Он делает недостаточно". Де Дзерби раскритиковал арендованного у Барселоны Фати

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби высказался о вингере команды Ансу Фати.

"Ансу Фати должен дать нам нечто большее, потому что на данный момент он делает недостаточно.

Ожидания от него всегда очень высоки. Для великих игроков самое главное - адаптироваться к требованиям. Мы помогаем ему. Он чувствительный, хороший мальчик. При работе с такими людьми ощущаешь радость, что можешь им помочь", - цитирует итальянца Marca.

Напомним, 1 сентября прошлого года "Брайтон" арендовал Фати у "Барселоны" до конца текущего сезона. В составе "чаек" Ансу провёл 22 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

По теме
yellow-arrow
Барселона и Арсенал интересуются защитником Фиорентины
yellow-arrow
Как Миколенко ирисок в игре оставил. Ньюкасл - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Забарный обгоняет Мудрика в турнирной таблице АПЛ. Борнмут - Кристал Пэлас 1:0. Видео голов и обзор матча
Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Ансу Фати
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости