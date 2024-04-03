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Клопп прокомментировал кадровую ситуацию Ливерпуля на матч против Шеффилд Юнайтед
Наставник красных рассказал о ситуации в команде перед предстоящей игрой
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против "Шеффилд Юнайтед".
"Кертис Джонс вернулся и готов к завтрашнему дню. Диогу Жота и Трент вместе в группе. Но, похоже, со следующей недели они будут тренироваться в общей группе".
"Алиссон, нет. Но со следующей недели он будет участвовать в командных тренировках", - добавил Юрген.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" состоится 4 апреля. Начало - в 21:30 по киевскому времени.
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