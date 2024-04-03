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Клопп прокомментировал кадровую ситуацию Ливерпуля на матч против Шеффилд Юнайтед

Англия

Наставник красных рассказал о ситуации в команде перед предстоящей игрой

Клопп прокомментировал кадровую ситуацию Ливерпуля на матч против Шеффилд Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде на матч против "Шеффилд Юнайтед".

"Кертис Джонс вернулся и готов к завтрашнему дню. Диогу Жота и Трент вместе в группе. Но, похоже, со следующей недели они будут тренироваться в общей группе".

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"Алиссон, нет. Но со следующей недели он будет участвовать в командных тренировках", - добавил Юрген.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" состоится 4 апреля. Начало - в 21:30 по киевскому времени.

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Юрген Клопп Ливерпуль Шеффилд Юнайтед Диогу Жота Трент Александер-Арнольд Кертис Джонс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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