Челси – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В минувшие выходные "Челси" у себя дома едва не проиграл скромному "Бернли", играя весь второй тайм в большинстве. Несмотря на достойное выступление Михаила Мудрика и некоторых других исполнителей, тот результат перечеркнул все положительное.

Маурисио Почеттино, над которым продолжают сгущаться тучи, должен как можно скорее все исправлять и возвращаться на победный путь. Потому что даже элементарная нестабильность может перерасти в нечто большее и превратиться в катастрофу.

Однако и соперник на этот раз не "Бернли", к "синим" приедут хоть и такие же нестабильные, но гораздо более мощные манкунианцы.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 4 апреля.

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