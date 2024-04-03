  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Господин Почеттино, собираетесь ли вы исправляться после позора на выходных?

Челси – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В минувшие выходные "Челси" у себя дома едва не проиграл скромному "Бернли", играя весь второй тайм в большинстве. Несмотря на достойное выступление Михаила Мудрика и некоторых других исполнителей, тот результат перечеркнул все положительное.

Маурисио Почеттино, над которым продолжают сгущаться тучи, должен как можно скорее все исправлять и возвращаться на победный путь. Потому что даже элементарная нестабильность может перерасти в нечто большее и превратиться в катастрофу.

Однако и соперник на этот раз не "Бернли", к "синим" приедут хоть и такие же нестабильные, но гораздо более мощные манкунианцы.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 4 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Челси" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Гранд Серии А готов вернуть Де Дзерби в Италию
yellow-arrow
Челси – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 04.04.2024
yellow-arrow
Челси осуждает оскорбления в адрес Галлахера: Видео вырвано из контекста
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Где смотреть футбол Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости