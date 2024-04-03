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Челси – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Господин Почеттино, собираетесь ли вы исправляться после позора на выходных?
Getty Images / Global Images Ukraine
В минувшие выходные "Челси" у себя дома едва не проиграл скромному "Бернли", играя весь второй тайм в большинстве. Несмотря на достойное выступление Михаила Мудрика и некоторых других исполнителей, тот результат перечеркнул все положительное.
Маурисио Почеттино, над которым продолжают сгущаться тучи, должен как можно скорее все исправлять и возвращаться на победный путь. Потому что даже элементарная нестабильность может перерасти в нечто большее и превратиться в катастрофу.
Однако и соперник на этот раз не "Бернли", к "синим" приедут хоть и такие же нестабильные, но гораздо более мощные манкунианцы.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в четверг, 4 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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