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Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Легкая прогулка и рядовые три балла?
Getty Images / Global Images Ukraine
Юрген Клопп в минувшие выходные неплохо отпраздновал ничью между "Арсеналом" и "Манчестер Сити", параллельно выиграв свой матч. Теперь к ним на "Энфилд" приедет главный аутсайдер этого сезона АПЛ "Шеффилд Юнайтед".
Вряд ли кто-то ожидает хоть каких-то сенсаций в этой игре. Однако вдруг каким-то чудом Крис Уайлдер и его команда найдут чем удивить?
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 4 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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