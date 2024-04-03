Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Юрген Клопп в минувшие выходные неплохо отпраздновал ничью между "Арсеналом" и "Манчестер Сити", параллельно выиграв свой матч. Теперь к ним на "Энфилд" приедет главный аутсайдер этого сезона АПЛ "Шеффилд Юнайтед".

Вряд ли кто-то ожидает хоть каких-то сенсаций в этой игре. Однако вдруг каким-то чудом Крис Уайлдер и его команда найдут чем удивить?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в четверг, 4 апреля.

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