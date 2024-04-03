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Ван Дейк - об уходе Клоппа: Это будет ужасно, этого дня я буду бояться

Англия

Игрок Ливерпуля прокомментировал уход Клоппа в конце этого сезона

Ван Дейк - об уходе Клоппа: Это будет ужасно, этого дня я буду бояться

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вирджил ван Дейк, капитан "Ливерпуля", поделился своими эмоциями относительно предстоящего ухода Юргена Клоппа из клуба.

"Я эмоциональный человек, я не люблю прощаться. Это будет ужасно!"

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"Как капитан я, наверное, буду немного говорить, этого дня я буду бояться. Будет легче, если мы добьемся успеха, это наша цель сейчас", - добавил Вирджил.

Сейчас подопечные Юргена являются лидерами турнирной таблицы Премьер-Лиги. Они имеют 67 баллов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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