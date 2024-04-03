Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ван Дейк - об уходе Клоппа: Это будет ужасно, этого дня я буду бояться
Игрок Ливерпуля прокомментировал уход Клоппа в конце этого сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Вирджил ван Дейк, капитан "Ливерпуля", поделился своими эмоциями относительно предстоящего ухода Юргена Клоппа из клуба.
"Я эмоциональный человек, я не люблю прощаться. Это будет ужасно!"
Читайте такжеБудущее Ливерпуля. Молодые таланты, которые завтра могут заменить Салаха и Вирджил ван Дейка
"Как капитан я, наверное, буду немного говорить, этого дня я буду бояться. Будет легче, если мы добьемся успеха, это наша цель сейчас", - добавил Вирджил.
Сейчас подопечные Юргена являются лидерами турнирной таблицы Премьер-Лиги. Они имеют 67 баллов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Фанаты Заглембе ворвались на тренировку команды и избили Хацкевича
- Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот
- Невилл - про игру Арсенала: Никогда не видел, чтобы кто-то так оборонялся против Ман Сити
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн