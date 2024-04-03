Ван Дейк - об уходе Клоппа: Это будет ужасно, этого дня я буду бояться

Вирджил ван Дейк, капитан "Ливерпуля", поделился своими эмоциями относительно предстоящего ухода Юргена Клоппа из клуба.

"Я эмоциональный человек, я не люблю прощаться. Это будет ужасно!"

"Как капитан я, наверное, буду немного говорить, этого дня я буду бояться. Будет легче, если мы добьемся успеха, это наша цель сейчас", - добавил Вирджил.