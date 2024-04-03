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Манчестер Юнайтед может подписать защитника Ниццы
Мелвин может перейти в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался защитником "Ниццы" Мелвином Бардом.
Сейчас продолжаются переговоры. Связь между INEOS и французским клубом может способствовать потенциальной сделке.
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 12 миллионов евро. Мелвин в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 26 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
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