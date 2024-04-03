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Манчестер Юнайтед может подписать защитника Ниццы

Англия

Мелвин может перейти в АПЛ

Манчестер Юнайтед может подписать защитника Ниццы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался защитником "Ниццы" Мелвином Бардом.

Сейчас продолжаются переговоры. Связь между INEOS и французским клубом может способствовать потенциальной сделке.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 12 миллионов евро. Мелвин в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 26 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

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Ницца Манчестер Юнайтед
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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