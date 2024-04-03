Манчестер Юнайтед может подписать защитника Ниццы

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался защитником "Ниццы" Мелвином Бардом.

Сейчас продолжаются переговоры. Связь между INEOS и французским клубом может способствовать потенциальной сделке.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 12 миллионов евро. Мелвин в нынешнем сезоне Лиги 1 сыграл 26 матчей, в которых отдал 2 ассиста.