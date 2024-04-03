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Известна причина, почему лидер Арсенала не будет играть в матче против Лутон Таун
Артета прокомментировал ситуацию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, почему Букайо Сака не сыграет в матче против "Лутон Таун".
"Букайо был вынужден выйти против "Сити" три дня назад. Он чувствовал что-то и поэтому не смог сделать все, что нам было нужно, чтобы дать ему шанс начать игру сегодня".
"Поэтому мы решили не играть с ним", - добавил специалист.
Матч "Арсенал" - "Лутон Таун" состоится 3 апреля. Начало - в 21:30.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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