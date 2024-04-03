  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известна причина, почему лидер Арсенала не будет играть в матче против Лутон Таун
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известна причина, почему лидер Арсенала не будет играть в матче против Лутон Таун

Англия
Обновлено

Артета прокомментировал ситуацию

Известна причина, почему лидер Арсенала не будет играть в матче против Лутон Таун

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, почему Букайо Сака не сыграет в матче против "Лутон Таун".

"Букайо был вынужден выйти против "Сити" три дня назад. Он чувствовал что-то и поэтому не смог сделать все, что нам было нужно, чтобы дать ему шанс начать игру сегодня".

Читайте такжеЖезус - о борьбе за чемпионство в АПЛ: Это всего лишь два балла

"Поэтому мы решили не играть с ним", - добавил специалист.

Матч "Арсенал" - "Лутон Таун" состоится 3 апреля. Начало - в 21:30.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Эмери против Гвардиолы. Манчестер Сити - Астон Вилла. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Вторая подряд игра Ярмолюка в основе. Брентфорд - Брайтон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Ярмолюк и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 31-го тура АПЛ
Арсенал (Лондон) Микель Артета Лутон Таун Букайо Сака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости