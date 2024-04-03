Известна причина, почему лидер Арсенала не будет играть в матче против Лутон Таун

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, почему Букайо Сака не сыграет в матче против "Лутон Таун".

"Букайо был вынужден выйти против "Сити" три дня назад. Он чувствовал что-то и поэтому не смог сделать все, что нам было нужно, чтобы дать ему шанс начать игру сегодня".