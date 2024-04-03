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Вингер Арсенала впервые за три года вышел в старте на матч АПЛ
Рис Нельсон попал в стартовый состав Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Арсенала" Рис Нельсон вышел в стартовом составе "канониров" в матче 31-го тура АПЛ против "Лутон Таун".
Это первый старт англичанина в матче АПЛ за 3 года и 263 дня. Последний раз Нельсон выходил в стартовом составе в матче АПЛ 15 июля 2020 года.
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Нельсон в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.
1,358 - Reiss Nelson is making his first Premier League start since July 2020 against Liverpool, 1,358 days (3 years, 263 days) ago. Only Mathieu Flamini (5y 162d) and Sol Campbell (3y 296d) have ever had longer gaps between starts for Arsenal in the competition. Recess. pic.twitter.com/gLjuItvClz— OptaJoe (@OptaJoe) April 3, 2024
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