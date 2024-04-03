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Вингер Арсенала впервые за три года вышел в старте на матч АПЛ

Англия
Обновлено

Рис Нельсон попал в стартовый состав Арсенала

Вингер Арсенала впервые за три года вышел в старте на матч АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Арсенала" Рис Нельсон вышел в стартовом составе "канониров" в матче 31-го тура АПЛ против "Лутон Таун".

Это первый старт англичанина в матче АПЛ за 3 года и 263 дня. Последний раз Нельсон выходил в стартовом составе в матче АПЛ 15 июля 2020 года.

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Нельсон в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Екатерина Власова
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