Вингер Арсенала впервые за три года вышел в старте на матч АПЛ

Вингер "Арсенала" Рис Нельсон вышел в стартовом составе "канониров" в матче 31-го тура АПЛ против "Лутон Таун".

Это первый старт англичанина в матче АПЛ за 3 года и 263 дня. Последний раз Нельсон выходил в стартовом составе в матче АПЛ 15 июля 2020 года.

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Нельсон в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 14 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.