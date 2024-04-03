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Тоттенхэм ведет переговоры с инвесторами после сообщений об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов
Клуб зафиксировал убытки четвертый год подряд
Фото: premierleague.com
"Тоттенхэм" ведет переговоры с потенциальными инвесторами после того, как клуб объявил об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов за 2022-23 годы. Об этом сообщает председатель правления Дэниела Леви.
"Тоттенхэм" ведет переговоры с потенциальными инвесторами после того, как клуб объявил об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов за 2022-23 годы. Об этом сообщает председатель правления Дэниела Леви.
"Чтобы продолжать инвестировать в команду и планировать капитальные проекты, клуб нуждается в увеличении собственной базы", - сказал Леви.
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