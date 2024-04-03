  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм ведет переговоры с инвесторами после сообщений об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм ведет переговоры с инвесторами после сообщений об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов

Англия

Клуб зафиксировал убытки четвертый год подряд

Тоттенхэм ведет переговоры с инвесторами после сообщений об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Тоттенхэм" ведет переговоры с потенциальными инвесторами после того, как клуб объявил об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов за 2022-23 годы. Об этом сообщает председатель правления Дэниела Леви.

"Тоттенхэм" ведет переговоры с потенциальными инвесторами после того, как клуб объявил об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов за 2022-23 годы. Об этом сообщает председатель правления Дэниела Леви.

"Чтобы продолжать инвестировать в команду и планировать капитальные проекты, клуб нуждается в увеличении собственной базы", - сказал Леви.

Читайте такжеПостекоглу о Дэвиде Мойесе: он - выдающийся менеджер
По теме
yellow-arrow
АПЛ. Брентфорд – Брайтон 0:0. Сонные мухи
yellow-arrow
Статистические порталы оценили выступления Зинченко и Ярмолюка в матчах АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал – Лутон 2:0. Артета берет свое малой кровью
Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости