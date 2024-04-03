Тоттенхэм ведет переговоры с инвесторами после сообщений об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов

"Тоттенхэм" ведет переговоры с потенциальными инвесторами после того, как клуб объявил об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов за 2022-23 годы. Об этом сообщает председатель правления Дэниела Леви.

"Тоттенхэм" ведет переговоры с потенциальными инвесторами после того, как клуб объявил об убытках в размере 86,8 млн фунтов стерлингов за 2022-23 годы. Об этом сообщает председатель правления Дэниела Леви.