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АПЛ. Брентфорд – Брайтон 0:0. Сонные мухи
Ярмолюк провел на поле чуть больше часа
Getty Images / Global Images Ukraine
Сложилось впечатление, что никто особо забивать в этом матче не хотел. "Брайтон" спохватился лишь под занавес поединка. Как итог, вполне справедливые и не самые интересные 0:0 на табло.
"Брайтон" владел инициативой в начале встречи, Ярмолюку и компании приходилось много обороняться. Тем не менее, без опасных моментов: "чайки" стреляли то мимо, то в защитников, то мягко катили в руки голкиперу. "Брентфорд" старался цепляться за снаряд и выбегать в вертикальные атаки. Неплохой шанс, выйдя на удар, запорол Тоуни, его выстрелу тоже не хватило силы.
Второй тайм стал логичным продолжением первого. Все происходило достаточно спокойно и неспешно. На 64-й минуте поединка Ярмолюк стал первым, кого заменили в поединке, вышел Дамсгор. В самом конце матча Уэлбек, тоже выскочивший с лавки, испортил три классных момента. Данни вполне мог вырвать победу для "Брайтона".
Подопечные Де Дзерби – на 9-й позиции (43 очка). "Брентфорд" – на 15-й строчке в таблице (28). "Пчелы" комфортно зависли над зоной вылета.
Another point to the tally ????#BREBHA | #BrentfordFC pic.twitter.com/9I3NCn3o63— Brentford FC (@BrentfordFC) April 3, 2024
АПЛ, 31-й тур
Стадион: "Брентфорд Коммьюнити Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
"Брентфорд" – "Брайтон" 0:0
"Брентфорд": Флеккен – Занка, Айер, Коллинз – Роэрслев, Ярмолюк (Дамсгор, 64), Янельт, Йенсен (Ониека, 86), Луис-Поттер (Регилон, 73) – Висса (Мбеумо, 73), Тоуни
"Брайтон": Вербрюгген – Велтман (Модер, 86), Ван Хекке, Данк, Игор – Грос, Нум – Буонанотте (Уэлбек, 74), Лаллана (Энсисо, 64), Адингра (Лэмпти, 74) – Педро
Предупреждения: Янельт (76) – Буонанотте (53)
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