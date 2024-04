АПЛ. Брентфорд – Брайтон 0:0. Сонные мухи

Сложилось впечатление, что никто особо забивать в этом матче не хотел. "Брайтон" спохватился лишь под занавес поединка. Как итог, вполне справедливые и не самые интересные 0:0 на табло.

"Брайтон" владел инициативой в начале встречи, Ярмолюку и компании приходилось много обороняться. Тем не менее, без опасных моментов: "чайки" стреляли то мимо, то в защитников, то мягко катили в руки голкиперу. "Брентфорд" старался цепляться за снаряд и выбегать в вертикальные атаки. Неплохой шанс, выйдя на удар, запорол Тоуни, его выстрелу тоже не хватило силы.

Второй тайм стал логичным продолжением первого. Все происходило достаточно спокойно и неспешно. На 64-й минуте поединка Ярмолюк стал первым, кого заменили в поединке, вышел Дамсгор. В самом конце матча Уэлбек, тоже выскочивший с лавки, испортил три классных момента. Данни вполне мог вырвать победу для "Брайтона".

Подопечные Де Дзерби – на 9-й позиции (43 очка). "Брентфорд" – на 15-й строчке в таблице (28). "Пчелы" комфортно зависли над зоной вылета.

Another point to the tally ????#BREBHA | #BrentfordFC pic.twitter.com/9I3NCn3o63