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Почеттино призвал Челси к изменениям: Нам нужно бежать, если хотим побеждать
Наставник синих утверждает, что команда должна вести себя по-другому
Getty Images / Global Images Ukraine
Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", прокомментировал игру своих футболистов.
"Во многих аспектах, если мы хотим побеждать и соответствовать ожиданиям в "Челси", мы должны вести себя по-другому. Нам нужно бежать. Мы в "Челси". Если вы посмотрите нашу игру против "Бернли", вы согласитесь, и если игроки этого не делают, нам нужно волноваться".
Сейчас "синие" занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ и имеют 40 баллов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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