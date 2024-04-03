Почеттино призвал Челси к изменениям: Нам нужно бежать, если хотим побеждать

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", прокомментировал игру своих футболистов.

"Во многих аспектах, если мы хотим побеждать и соответствовать ожиданиям в "Челси", мы должны вести себя по-другому. Нам нужно бежать. Мы в "Челси". Если вы посмотрите нашу игру против "Бернли", вы согласитесь, и если игроки этого не делают, нам нужно волноваться".