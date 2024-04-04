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Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.04.2024
Претендент на чемпионство против команды из зоны вылета
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31 тур
4 апреля, 21:30. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
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Во вчерашних поединках чемпионата конкуренты "Ливерпуля" "Арсенал" и "Манчестер Сити" одержали синхронные победы. Это помогло "горожанам" сравниться с подопечными Клоппа, а "канонирам" даже перегнать их. Однако у "мерсисайдцев" есть еще матч в запасе – именно сегодняшняя игра.
Новости Ливерпуля
В предыдущем туре команда немецкого наставника встречалась с “Брайтоном”. Хотя и “чайки” открыли счет уже на второй минуте, однако “мерсисайдцы” вырвали волевую победу. Эти три очка были очень логичны, учитывая события на поле. "Ливерпуль" нанес по воротам соперника 30 ударов и сумел забить по голу в каждом из таймов. Могли хозяева "Энфилда" отмечаться и больше раз.
Сейчас "Ливерпуль" идет на втором месте в турнирной таблице. Правда, очки в последнее время идут тяжело. “Брайтон” нужно было побеждать в волевом стиле, с “Сити” удалось заработать только ничью, а победный гол против “Ноттингема” был забит на 90+9 минуте. Впереди еще и будет выезд на “Олд Траффорд” в гости к “Манчестер Юнайтед”. Поэтому матч против “Шеффилд Юнайтед” должен быть, как отдых.
Кадры хозяев
Клопп до сих пор не может досчитаться ключевых футболистов. Алисон, Жота и Трент точно не сыграют. Им компанию в лазарете составляют Байчетич, Тьяго и Матип. Также Эндо, хоть и провел весь предыдущий матч, однако получил повреждение. Есть шанс полноценно восстановиться и сыграть сегодня.
Новости Шеффилд Юнайтед
"Клинки" не побеждают пять матчей. Однако следует зайти с другой стороны: они не проиграют два поединка подряд. В прошлой встрече "Шеффилд" вполне мог побеждать, но не удержал преимущество в счете. Бен Бреретон выдал свой лучший матч в сезоне, оформив дубль и ассист. По состоянию на 70 минуту клинки вели в счете против “Фулхэма” 3:1, правда, в конце встречи пропустили дважды.
В настоящее время подопечные Уайлдера замыкают турнирную таблицу чемпионата Англии. На счету команды все самые плохие показатели: наименьшее количество очков и забитых голов, наибольшее количество пропущенных. До спасительного 17 места не хватает 10 очков – это 2/3 всех зачетных пунктов команды, которые она заработала за 29 матчей. Шансов на спасение практически нет – они только теоретические.
Кадры гостей
У "Шеффилда" еще больше потерь, чем у "Ливерпуля". Точно не сыграют сегодня Иган, Балдок, Бэшем, Лоу, Дэвис, Брюстер, Норрингтон-Дэвис и Джеббисон. Также под вопросом участие нападающего Арчера, который не выходил на поле с 10 февраля.
Последние пять матчей Ливерпуля и Шеффилд Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 31.03. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)
- 17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
- 14.03. Ливерпуль – Спарта Прага 6:1 (ЛЕ)
- 10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
- 07.03. Спарта Прага – Ливерпуль 1:5 (ЛЕ)
Последние пять встреч гостей
- 30.03. Шеффилд Юнайтед – Фулхэм 3:3 (АПЛ)
- 09.03. Борнмут – Шеффилд Юнайтед 2:2 (АПЛ)
- 04.03. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 0:6 (АПЛ)
- 25.02. Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед 1:0 (АПЛ)
- 18.02. Шеффилд Юнайтед – Брайтон 0:5 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
06.12.23. Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
28.02.21. Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
24.10.20. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)
02.01.20. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)
28.09.19. Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72 - 24
|68
|2
|Ливерпуль
|29
|20
|7
|2
|67 - 27
|67
|3
|Манчестер Сити
|30
|20
|7
|3
|67 - 29
|67
|4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63 - 46
|59
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|29
|15
|3
|11
|40 - 40
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|12
|9
|10
|50 - 55
|45
|8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64 - 52
|44
|9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51 - 46
|43
|10
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43 - 47
|42
|11
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44 - 53
|41
|12
|Челси
|28
|11
|7
|10
|49 - 47
|40
|13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47 - 50
|39
|14
|Кристал Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34 - 50
|30
|15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42 - 55
|28
|16
|Эвертон*
|30
|8
|8
|14
|31 - 42
|26
|17
|Ноттингем Форест*
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43 - 64
|22
|19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32 - 66
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|29
|3
|6
|20
|27 - 77
|15
*С команды Эвертон снято 6 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед
Прогноз матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед от UA-Football
Повезло Клоппу, что в такой период его команде случился домашний поединок против полного аутсайдера АПЛ. “Шеффилд” неплохо выглядел в прошлых матчах против крепких середнячков, однако на этот раз вызов будет совсем другим. В последних пяти поединках между командами разгрома не было, но сегодня все может измениться. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 3:0.
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