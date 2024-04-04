Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.04.2024

Английская Премьер-лига, 31 тур

4 апреля, 21:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

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Во вчерашних поединках чемпионата конкуренты "Ливерпуля" "Арсенал" и "Манчестер Сити" одержали синхронные победы. Это помогло "горожанам" сравниться с подопечными Клоппа, а "канонирам" даже перегнать их. Однако у "мерсисайдцев" есть еще матч в запасе – именно сегодняшняя игра.

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Новости Ливерпуля

В предыдущем туре команда немецкого наставника встречалась с “Брайтоном”. Хотя и “чайки” открыли счет уже на второй минуте, однако “мерсисайдцы” вырвали волевую победу. Эти три очка были очень логичны, учитывая события на поле. "Ливерпуль" нанес по воротам соперника 30 ударов и сумел забить по голу в каждом из таймов. Могли хозяева "Энфилда" отмечаться и больше раз.

Сейчас "Ливерпуль" идет на втором месте в турнирной таблице. Правда, очки в последнее время идут тяжело. “Брайтон” нужно было побеждать в волевом стиле, с “Сити” удалось заработать только ничью, а победный гол против “Ноттингема” был забит на 90+9 минуте. Впереди еще и будет выезд на “Олд Траффорд” в гости к “Манчестер Юнайтед”. Поэтому матч против “Шеффилд Юнайтед” должен быть, как отдых.

Кадры хозяев

Клопп до сих пор не может досчитаться ключевых футболистов. Алисон, Жота и Трент точно не сыграют. Им компанию в лазарете составляют Байчетич, Тьяго и Матип. Также Эндо, хоть и провел весь предыдущий матч, однако получил повреждение. Есть шанс полноценно восстановиться и сыграть сегодня.

Новости Шеффилд Юнайтед

"Клинки" не побеждают пять матчей. Однако следует зайти с другой стороны: они не проиграют два поединка подряд. В прошлой встрече "Шеффилд" вполне мог побеждать, но не удержал преимущество в счете. Бен Бреретон выдал свой лучший матч в сезоне, оформив дубль и ассист. По состоянию на 70 минуту клинки вели в счете против “Фулхэма” 3:1, правда, в конце встречи пропустили дважды.

В настоящее время подопечные Уайлдера замыкают турнирную таблицу чемпионата Англии. На счету команды все самые плохие показатели: наименьшее количество очков и забитых голов, наибольшее количество пропущенных. До спасительного 17 места не хватает 10 очков – это 2/3 всех зачетных пунктов команды, которые она заработала за 29 матчей. Шансов на спасение практически нет – они только теоретические.

Кадры гостей

У "Шеффилда" еще больше потерь, чем у "Ливерпуля". Точно не сыграют сегодня Иган, Балдок, Бэшем, Лоу, Дэвис, Брюстер, Норрингтон-Дэвис и Джеббисон. Также под вопросом участие нападающего Арчера, который не выходил на поле с 10 февраля.

Последние пять матчей Ливерпуля и Шеффилд Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

31.03. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)

17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

14.03. Ливерпуль – Спарта Прага 6:1 (ЛЕ)

10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

07.03. Спарта Прага – Ливерпуль 1:5 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

30.03. Шеффилд Юнайтед – Фулхэм 3:3 (АПЛ)

09.03. Борнмут – Шеффилд Юнайтед 2:2 (АПЛ)

04.03. Шеффилд Юнайтед – Арсенал 0:6 (АПЛ)

25.02. Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед 1:0 (АПЛ)

18.02. Шеффилд Юнайтед – Брайтон 0:5 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

06.12.23. Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

28.02.21. Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

24.10.20. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:1 (АПЛ)

02.01.20. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

28.09.19. Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 30 21 5 4 72 - 24 68 2 Ливерпуль Ливерпуль 29 20 7 2 67 - 27 67 3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67 - 29 67 4 Астон Вилла 31 18 5 8 63 - 46 59 5 Тоттенхэм 30 17 6 7 62 - 44 57 6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40 - 40 48 7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50 - 55 45 8 Ньюкасл 30 13 5 12 64 - 52 44 9 Брайтон 30 11 10 9 51 - 46 43 10 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43 - 47 42 11 Борнмут 30 11 8 11 44 - 53 41 12 Челси 28 11 7 10 49 - 47 40 13 Фулхэм 31 11 6 14 47 - 50 39 14 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34 - 50 30 15 Брентфорд 31 7 7 17 42 - 55 28 16 Эвертон* 30 8 8 14 31 - 42 26 17 Ноттингем Форест* 31 7 8 16 39 - 53 25 18 Лутон Таун 31 5 7 19 43 - 64 22 19 Бернли 31 4 7 20 32 - 66 19 20 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27 - 77 15

*С команды Эвертон снято 6 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед

Прогноз матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед от UA-Football

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Повезло Клоппу, что в такой период его команде случился домашний поединок против полного аутсайдера АПЛ. “Шеффилд” неплохо выглядел в прошлых матчах против крепких середнячков, однако на этот раз вызов будет совсем другим. В последних пяти поединках между командами разгрома не было, но сегодня все может измениться. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 3:0.