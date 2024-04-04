  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Трент - уход Клопа из команды будет мотивацией для всех нас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трент - уход Клопа из команды будет мотивацией для всех нас

Англия

Почему Клоп уходит из команды летом

Трент - уход Клопа из команды будет мотивацией для всех нас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщалось ранее, Юрен Клоп летом уходит из команды из-за эмоционального выгорания.

"После того, как Юрген сообщил о своем решении, слово взял ван Дейк. Он сказал, что это огромная новость, которая поразит весь футбольный мир, но мы не должны отвлекаться, и должны использовать это как мотивацию. Он отметил, что мы в долгу перед Клоппом и должны сделать все, что в наших силах, чтобы сделать ему лучшие проводы", - рассказал Трент.

Напомним, что Юрген Клоп пришел в "Ливерпуль" в 2015 году и тренировал команду 9 лет. Он вместе с "мерсисайдцами" выиграл Лигу Чемпионов и АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Тен Хаг: Челси не хотел продавать Маунта, но он сам решил перейти в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.04.2024
yellow-arrow
Дорогостоящий балласт. Мейсон Маунт и его неудача в Манчестере
Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости