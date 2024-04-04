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Мончи ищет правого защитника в Серии А
Об этом сообщает журналист Николо Скира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" в этом сезоне приятно впечатляет болельщиков своей игрой и результатами. Подопечные Унаи Эмери имеют шанс попасть в Лигу чемпионов, что безусловно будет выглядеть большим достижением для этого клуба.
Спортивный директор команды Мончи планирует подписать нового правого защитника. В течение последних нескольких недель "Астон Вилла" наблюдала за Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Андреа Камбьязо ("Ювентус") и Раулем Беллановой ("Торино").
Напомним, что бирмингемцы после 31 сыгранного поединка в чемпионате, занимают четвертое место и имеют в своем активе 59 очков.
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