Мончи ищет правого защитника в Серии А

"Астон Вилла" в этом сезоне приятно впечатляет болельщиков своей игрой и результатами. Подопечные Унаи Эмери имеют шанс попасть в Лигу чемпионов, что безусловно будет выглядеть большим достижением для этого клуба.

Спортивный директор команды Мончи планирует подписать нового правого защитника. В течение последних нескольких недель "Астон Вилла" наблюдала за Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Андреа Камбьязо ("Ювентус") и Раулем Беллановой ("Торино").

Напомним, что бирмингемцы после 31 сыгранного поединка в чемпионате, занимают четвертое место и имеют в своем активе 59 очков.