  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мончи ищет правого защитника в Серии А
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мончи ищет правого защитника в Серии А

Англия

Об этом сообщает журналист Николо Скира

Мончи ищет правого защитника в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" в этом сезоне приятно впечатляет болельщиков своей игрой и результатами. Подопечные Унаи Эмери имеют шанс попасть в Лигу чемпионов, что безусловно будет выглядеть большим достижением для этого клуба.

Спортивный директор команды Мончи планирует подписать нового правого защитника. В течение последних нескольких недель "Астон Вилла" наблюдала за Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Андреа Камбьязо ("Ювентус") и Раулем Беллановой ("Торино").

Напомним, что бирмингемцы после 31 сыгранного поединка в чемпионате, занимают четвертое место и имеют в своем активе 59 очков.

По теме
yellow-arrow
Аугсбург может потерять Мбабу по окончании этого сезона
yellow-arrow
"Он может стать суперзвездой". Каррагер назвал одного игрока, которого взял бы в Ливерпуль из МЮ
yellow-arrow
Фил Фоден установил личный голевой рекорд
Астон Вилла (Бирмингем) Мончи Наполи Торино Джованни Ди Лоренцо Рауль Белланова Ювентус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ніколо Скіра
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости