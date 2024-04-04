Томас Парти хочет остаться в Арсенале на следующий сезон

Контракт опорного полузащитника на стадионе "Эмирейтс" заканчивается в 2025 году. В то время как игрок предпочитает остаться в команде, канониры стремятся продать игрока, чтобы улучшить свое финансовое положение и переговоры о продлении соглашения с футболистом не ведутся.

По информации английского издания, если Томасу не удастся договориться с клубом о дальнейшем сотрудничестве, то футболист рассматривает возвращение в испанский чемпионат, где он ранее провел плодотворную карьеру в мадридском "Атлетико". Кроме этого, "Реал Сосьедад" следит за ситуацией вокруг полузащитника. Команда из Сан-Себастьяна готова заплатить за ганца не более 25 миллионов евро, что вдвое меньше, чем "Арсенал" выложил за него в 2020 году, когда приобрел его у "Атлетико".

Добавим, что в этом сезоне за канониров Томас Парти сыграл лишь 9 матчей.