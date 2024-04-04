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Манчестер Юнайтед заинтересовался защитником украинского происхождения

Англия

Но волки не желают продавать своего игрока

Манчестер Юнайтед заинтересовался защитником украинского происхождения

фото - Getty Images

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" уже начал планировать лини трансферы. Они заинтересовались защитником "Вулверхэмптона" Максом Килманом.

Издание The Times сообщает, что скауты "МЮ" уже длительное время следят за игрой капитана команды. Но клубы не контактировали между собой по поводу трансфера футболиста, поскольку "волки" пока не желают отпускать своего игрока.

Макс в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 30 матчей, в которых забил 2 гола.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Макс Килмен
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Источник:
The Times
Опубликовал: Екатерина Власова
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