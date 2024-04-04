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Манчестер Юнайтед заинтересовался защитником украинского происхождения
Но волки не желают продавать своего игрока
фото - Getty Images
"Манчестер Юнайтед" уже начал планировать лини трансферы. Они заинтересовались защитником "Вулверхэмптона" Максом Килманом.
Издание The Times сообщает, что скауты "МЮ" уже длительное время следят за игрой капитана команды. Но клубы не контактировали между собой по поводу трансфера футболиста, поскольку "волки" пока не желают отпускать своего игрока.
Макс в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 30 матчей, в которых забил 2 гола.
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Источник:The Times
Опубликовал: Екатерина Власова
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