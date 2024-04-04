Премьер-лига может изменить наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей

Английская Премьер-лига рассматривает возможность изменить наказание для клубов, которые нарушают финансовые правила.

По информации Daily Mail, руководство АПЛ будет наказывать клубы, которые нарушают правила FFP, штрафами. Сумма будет зависеть от самого нарушения.

Собранные средства затем будут распределены между другими клубами Премьер-Лиги, которые придерживались правил.