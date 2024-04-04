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Премьер-лига может изменить наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей

Англия

Будут ли снимать очки?

Премьер-лига может изменить наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига рассматривает возможность изменить наказание для клубов, которые нарушают финансовые правила.

По информации Daily Mail, руководство АПЛ будет наказывать клубы, которые нарушают правила FFP, штрафами. Сумма будет зависеть от самого нарушения.

Собранные средства затем будут распределены между другими клубами Премьер-Лиги, которые придерживались правил.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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